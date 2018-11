Sean Bean se suma al nuevo drama bélico de la BBC

Pese a tener una gran carrera que comenzó desde la década de los ’80s y de haber sido parte del elenco de la adaptación cinematográfica Lord of the Rings, a Sean Bean le bastó una temporada como Ned Stark en Game of Thrones para adquirir una fama que nunca había tenido.

Además de ello, su talento es innegable y ahora será puesto a prueba, nuevamente, en World On Fire, el nuevo drama bélico de la BBC el cual está siendo desarrollado por Peter Bowker a través de Mammoth Screen. La premisa gira en torno a la Segunda Guerra Mundial a través de la visión de diferentes personajes y la unión que se genera entre ellos, todo esto en un periodo de tiempo de un año desde la invasión a Polonia por el ejército alemán en septiembre de 1939 hasta la Batalla de Gran Bretaña.

Bean se une a Helen Hunt (Mad About You), Lesley Manville (Phantom Thread), Jonah Hauer-King (Little Women, Howard’s End), Julia Brown (The Last Kingdom, Shetland) y más elenco aún por revelar.

Este proyecto se trata de una serie limitada de siete episodios que ya comenzó su rodaje desde el mes pasado con Adam Smith, como director de los primeros tres episodios. Algunas de las ciudades donde que serán usadas como locaciones para la historia son Manchester, Londres, Paris y Berlin.