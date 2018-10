Hoy asistimos a la feliz noticia de que la próxima serie de Epix sobre la vida de Alfred Pennyworth finalmente ha encontrado a sus protagonistas. Se trata de Jack Bannon (Ripper Street) y Ben Aldridge (Fleabag), quienes interpretarán a Alfred Pennyworth y Thomas Wayne, respectivamente.

Mientras continuamos alertas a las novedades acerca de esta nueva precuela de los productores de Gotham, un actor de dicha serie se ha mostrado más que fascinado con esta aventura. Sean Pertwee, quien personificó a una versión mucho más heroica y atlética del mítico mayordomo, no dudó en revelar sus deseos de formar parte de Pennyworth.

“Estoy muy emocionado, sabes, me honra el hecho de que lo haya interpretado. Puedo decir, aunque suene narcisista, que he despertado el interés de la gente lo suficiente como para demostrarles que son dignos de tener su propio programa derivado”, dijo Pertwee a ComicBook. “Es irónico, porque soy una especie de versión más joven de Michael Caine [Alfred Pennyworth en The Dark Knight], y ahora se están volviendo más jóvenes todavía. Quiero estar en esta serie de alguna forma, pero esperaremos y veremos. Daniel [Cannon] o Bruno [Heller] tienen la palabra”.