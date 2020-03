Searchlight Pictures adquiere la nueva película dirigida por Olivia Wilde

Cineastas como Lorene Scafaria, Lulu Wang, Alma Har’el y Wilde hicieron grandes películas en 2019 que fueron reconocidas por el público en general, y ese éxito está dando sus frutos.

La actriz convertida en directora es vista como una de las mejores cineastas de la ciudad y todos los estudios buscan trabajar con ella. Olivia Wilde hizo una presentación durante el Festival de Cine de Berlín que luego desencadenó una guerra de múltiples ofertas para obtener el proyecto, y ahora tenemos un ganador.

Searchlight Pictures se ha unido a la lista exclusiva de estudios que trabajan con una de las directoras más populares de Hollywood, ya que cerró recientemente un acuerdo de 15 millones de dólares para adquirir los derechos globales de una película de gimnasia titulada Perfect (el nombre aún no es oficial).

Perfect se basa en las memorias de Kerri Sturg escritas por John P. Lopez, “Landing On My Feet, A Diary of Dreams”. En los Juegos Olímpicos de 1996, ella ejecutó un movimiento que definió su carrera con su tobillo gravemente herido para llevar a los Estados Unidos al oro. El guión está escrito por Ronnie Sandahl. Wilde viene de dirigir Booksmart.