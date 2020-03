Sebastian Stan no sabe cuándo retomarán las grabaciones de la serie – The Falcon and The Winter Soldier

¡Tristes noticias para los fans de Marvel!

Mientras la pandemia del coronavirus (Covid-19) continúa, cientos de series y películas han parado sus producciones. The Falcon and The Winter Soldier no es la excepción, y el protagonista Sebastian Stan, aka Bucky Barnes, ha confesado que no sabe cuándo se retomarán las grabaciones.

“Realmente, no es lo principal en mi mente. Tuvimos suerte de llegar lo suficientemente lejos. No hemos terminado. El plan es regresar siempre que podamos… Cuando… las personas puedan volver a estar juntas, retomaremos [la producción], pero simplemente no lo sé en este momento.”, dijo Stan a Muscle & Fitness.

Semanas atrás, Disney+ tuvo que suspender la producción de la serie cuando el elenco y equipo de encontraban rodando en Praga, República Checa, antes de que se restringieran los vuelos comerciales de Europa a Estados Unidos.

Previamente te contamos que la serie adelantó su estreno para agosto de este año y que Carl Lumbly (Supergirl) se sumó al elenco en un papel desconocido, aunque los rumores apuntan a que podría dar a vida a Isaiah Bradley, una versión alternativa del Capitán América dentro de los cómics.