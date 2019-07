Segunda temporada de DanMachi y 3 estrenos anime en Crunchyroll

En primer lugar, la esperada segunda temporada de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon (DanMachi) se estrenará el 12 de julio, a las 11 hrs (tiempo del Centro de México). ¡Bell y Hestia regresan a la acción! Mientras pelean por demostrar la fuerza de su Familia, Bell completa una tarea que lo hace ascender mucho en la clasificación… pero lo que no esperaba era que eso hiciera que muchas miradas lo juzgasen como lo harán.