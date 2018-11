Segundo trailer y póster de la serie de los Russo – Deadly Class

Como vemos en el avance, Lana Condor (To All the Boys I’ve Loved Before) dará vida a Saya Kuroki, una estudiante y miembro del Sindicato Kuroki que tiene grandes habilidades para el manejo de la katana.

Deadly Class creada por Miles Orion Feldsott y Rick Remender fungen como productores y showrunneres de este programa que estrena el próximo 16 de noviembre por SYFY.

A continuación un nuevo póster cortesía de EW: