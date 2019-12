Seguro no te diste cuenta que Scorsese homenajea a estas 3 cintas del género crimen

Ya lo dijimos muchas veces, pero nunca viene mal: dirigida por Martin Scorsese , The Irishman es LA película del año. Si bien el relato no es necesaria e históricamente preciso, Scorsese y el guionista Steven Zaillian adaptaron de manera brillante el libro de Charles Brandt titulado I Heard You Paint Houses , una historia sobre las experiencias de Frank Sheeran con figuras de la mafia, la Hermandad Internacional de Camioneros y Jimmy Hoffa .

The Irishman tiene lugar a lo largo de varias décadas y detalla los eventos que llevaron a la infame desaparición de Hoffa en 1975 después de una reunión informada con el jefe criminal de Nueva York , Anthony “Tony Pro” Provenzano , y el gángster Tony Giacolone . En I Heard You Paint Houses , Sheeran afirma que él personalmente mató a Hoffa , y también se atribuye el mérito de un gran éxito de la mafia de 1972 que nunca se resolvió oficialmente. El material fuente de Scorsese se publicó en 2004 , pocos meses después de que Sheeran falleciera a los 83 años.

Con The Irishman , Scorsese presenta una historia intrigante que conecta el inframundo de la mafia con la corrupción de los camioneros, e incluso el asesinato de John F. Kennedy en Noviembre de 1962 . Pero más allá de las conexiones históricas, también hay un puñado de referencias a otras películas de crimen. Aquí le mostramos cuáles son, cómo y por qué The Irishman cita 3 grandes películas de los años 90 .

1 . Casino (1995)

The Irishman muestra cómo las figuras de la mafia trabajaron detrás de escena con Hoffa , y por qué exactamente el jefe de los camioneros fue asesinado. En resumen, Hoffa estaba hablando demasiado y luchando con Provenzano , por lo que fue eliminado de la ecuación para mantener el orden. El Bufalino de Pesci es un símbolo de los gángsters de la vieja escuela que vivían un estilo de vida lujoso pero no hablaban públicamente sobre ciertas personas. Hoffa se convirtió en un problema por ser demasiado ruidoso.

En la película Casino de 1995, dirigida por Scorsese, el Nicky Santoro de Pesci es exactamente lo contrario de Bufalino en The Irishman. Originalmente fue enviado a Las Vegas para ayudar a Sam “Ace” Rothstein (De Niro), quien supervisa los casinos propiedad de los camioneros. Durante los primeros 10 minutos, Rothstein explica (a través de la narración de voz en off) cómo el jefe del Fondo de Pensión de los Camioneros en realidad tiene poco poder: es el “líder perfecto” para los mafiosos que realmente controlan Las Vegas. En este caso, los jefes de la mafia se reúnen en San Marino Italian Grocery en Kansas City para mantener una distancia segura y discutir las operaciones comerciales. Al igual que Bufalino en The Irishman, Rothstein en Casino opera lo más silenciosamente posible. Y al igual que Hoffa de The Irishman, Santoro en Casino causa tantos problemas que finalmente es asesinado, principalmente porque está interrumpiendo los objetivos comerciales a largo plazo del inframundo criminal.