Seguro quieres saber en quién se inspiró Tarantino para crear a Rick Dalton

Ya casi llega el día que tanto estábamos esperando los amantes del cine. En horas nada más, la novena película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, arribará a los cines y nosotros estaremos ahí, firmes, para verla. Como bien lo indica su título, este nuevo film de Tarantino está intrínsecamente relacionado con Hollywood, específicamente a fines de la década de los 60, cuando la figura de Charles Manson sobrevolaba la escena. En esta película no faltarán las referencias a personas reales, no solo el mismísimo Charles Manson y miembros de su clan, sino también Sharon Tate, Bruce Lee, James Stacy y muchas otras estrellas populares en esa época. El protagonista de Once Upon a Time in Hollywood es, sin embargo, un personaje inventado, Rick Dalton, que será interpretado por el enorme Leonardo DiCaprio. Por supuesto, el mismo Tarantino ha reconocido que se ha inspirado en algunas figuras de la industria del espectáculo para crearlo y, a continuación, te contaremos algunas de ellas.

En Once Upon a Time in Hollywood, Rick Dalton es un actor que supo tener su momento de fama al protagonizar una serie western, llamada Bounty Lawn. Para finales de la década de los 60, Dalton encuentra difícil continuar con su carrera, tras un paso infructuoso por el cine. Tarantino contó en una entrevista con Pure Cinema Podcast que el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio representa el cambio de paradigma entre esos hombres que estaban acostumbrados a liderar, prolijos y masculinos, por esos otros que aparecieron que se veían un poco más desarreglados, con el cabello largo y desprolijos. Una de las principales figuras que inspiró al director para crear a Rick Dalton fue Steve McQueen, un actor norteamericano que era apodado como “The King of Cool“. McQueen alcanzó la popularidad con la serie Wanted: Dead or Alive, en la que participó desde 1958 hasta 1961. Sin embargo, McQueen sí tuvo éxito cuando pasó de la pantalla chica a la grande, hecho que, además, podremos apreciar en el film de Tarantino y le suma más frustración a Dalton, que compite directamente con él. Otro de los hombres que se mencionan como influencia para crear a Rick Dalton es George Maharis, quien también se hizo famoso por un papel en televisión, esta vez con el show Route 66.

Además de figuras hollywoodenses que tuvieron éxito en la pantalla chica, otro aspecto que Tarantino tomó para crear a Rick Dalton es su condición de galán. Para ello, se inspiró en varios hombres que arrancaban suspiros por esa época, como por ejemplo Edd Byrnes, quien se hizo famoso gracias a 77 Sunset Street, pero que también participó en un clásico como Grease, Tab Hunter, quien no solo tuvo éxito en la industria del cine, sino que era popular por su cabello rubio y su buen aspecto o, también, Fabian Forte, más popular por su carrera musical, pero también con un recorrido en la industria del cine. Una de las características más interesantes de Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood es su vínculo con su doble de riesgo, Cliff Booth, quien es interpretado por Brad Pitt. Se ha mencionado que esta especial amistad se inspiró en el vínculo entre Burt Reynolds y su doble, Hal Needham, con quien hasta llegó a convivir durante cinco años, aunque Quentin Tarantino no lo ha confirmado.

Sin duda, el estreno de Once Upon a Time in Hollywood es uno de los más esperados del año. La novena película de Quentin Tarantino será una gran oportunidad para revisitar a todas esas estrellas y películas un poco olvidadas de la década de los 60.