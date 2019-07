¿Será esta la última película de Tarantino? ¿Y la décima?

Qué enigmático es Quentin Tarantino. Y todos tememos que se acerca su décima y última película… ¿o será que el día de su retiro se adelantará?

El director comentó a GQ: “Pienso que en lo que se refiere a películas de cine, he llegado al final del camino. Me veo a mi mismo escribiendo libros y comenzando a escribir obras teatrales, así que seguiría siendo creativo. Siento que he dado todo lo que debía dar a las películas. Una vez que Once Upon a Time in Hollywood sea realmente bien recibida, quizás no vaya por la 10. ¡Quizás deba detenerme ahora mismo! Quizás me detenga mientras sigo delante. Ya veremos”.