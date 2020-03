¿Será Johnny Depp el nuevo Joker?

¿Robert Pattinson vs. Johnny Depp en la pantalla grande? ¡Hagan sus apuestas, damas y caballeros, porque podría suceder!

Aunque se trata solamente de un rumor, sin duda tiene sentido y es muy interesante. Ya se había establecido que el Guasón de Joaquin Phoenix ocurre en un universo totalmente diferente al del fallido DCEU donde el payaso de Jared Leto no causó mayor relevancia.

También se afirmó que jamás veremos al Arthur Fleck de Phoenix peleando contra el novato Batman cuya historia dirige Matt Reeves en este momento, por lo que solo queda pensar en otro histrión a la altura del elevadísimo reto.

Pues bien, We Got Thid Covered afirma que el mismísimo histrión que ha dado vida a Jack Sparrow, Edward Scissorhands, El Sombrero Loco, Weeney Todd, Gellert Grindelwald y Willy Wonka podría encarnar al Príncipe Payaso del Crimen, aunque también dicen que “hay varios candidatos más”.

De hecho, hace años Johnny Depp era el gran favorito para el papel junto con Adrian Brody, cuando Christopher Nolan decidió que Heath Ledger sería el villano en The Dark Knight. Y lo interesante con este rumor es que no se planea a Depp únicamente para The Batman, sino para UNA TRILOGÍA COMPLETA con el nuevo Caballero de la noche, interpretado ahora por Robert Pattinson (Twilight).

¿Será cierto? La fuente es la misma que indicó que Viola Davis estaría en el nuevo Suicide Squad, así que bien podríamos ir pensando ya en qué Joker resultará ser el mejor, incluyendo en la lista a Johnny Depp. ¡Nos queda claro que sabe encarnar a grandes villanos y a personajes dementes también!

Por supuesto, no olvidemos que también hay un rumor que apunta a que Ben Barnes (The Punisher) sería el Joker de Battinson… aunque otros alegan que más bien aparecería como un “Guasón rival” en la supuesta secuela de Todd Philips.