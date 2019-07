¿Será Pokémon Masters tan exitoso como Pokémon GO!?

Pero el video más reciente muestra que, a diferencia del exitosísimo Pokémon GO!, Masters ofrecerá batallas de 3 vs. 3 no sólo enfrentando jugadores, sino permitiendo batallas cooperativas con amigos contra la IA del juego. La presencia de entrenadores legendarios de TODOS los juegos previos será una joya para los fans de Pokémon y esos ataques combinados se ven colosales.

¿Qué les parece? Lo que más nos emociona de Pokémon Masters es el estilo visual, mucho más apegado a las recientes series animadas.