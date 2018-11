¿Será que Netflix y Marvel romperán como sociedad?

Netflix y Marvel anunciaron por primera vez su asociación en 2013 y fue una buena impronta. A medida que su producción creció, la calidad de algunos de estos programas disminuyó. Luke Cage ha sido una serie sorprendentemente divisiva, ya que la primera mitad de la temporada 1 fue considerada como uno de los mejores contenidos de Marvel y Netflix pero la segunda mitad resultó ser un poco decepcionante. Lo mismo podría decirse para la temporada 2 , pero a la inversa, ya que terminó con una magia total: Luke Cage convirtiéndose en algo así como EL villano. El redescubrimiento del personaje era la opción obvia para una tercera temporada, pero ahora eso no va a suceder.

Estas palabras insulsas han hecho que muchos fanáticos se pregunten los porqués de la ida de Luke Cage . La audiencia podría ser uno de los factores detrás de la decisión, pero es imposible decirlo ya que Netflix no publica ninguna de estas cifras al público. Una posibilidad suena muy fuerte: la razón principal detrás de la cancelación fueron las “diferencias creativas”. No hay información sobre cuáles fueron exactamente los desacuerdos o en qué nivel (entre Marvel / Netflix o los creadores / sistema) de los problemas que surgieron.

Cheo Hodari Coker, el showrunner a cago, y su equipo de escritores habían estado trabajando en guiones para una tercera temporada este año. Después de las dos primeras temporadas, ambas consistieron de 13 episodios, se pensaba la misma estructura para la nueva y no hecha temporada. Según el sitio Deadline, esta era otro punto en desacuerdo de las partes: todo se tensionó cuando Marvel quiso acortar una tercera temporada potencial a 10 episodios. Coker y los escritores tuvieron que reconstruir la temporada para satisfacer esta demanda; lo hicieron, pero a algunos ejecutivos no les gustaron los resultados. Al parecer, todo esto condujo a una “confusión tras bambalinas” que dio lugar a demandas por un cambio en el régimen creativo. Eso no parece haber sido considerado y resultó en la cancelación…