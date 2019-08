Desde su estreno en Junio de 2019 , este show de HBO se ha convertido en aquel del que todo el mundo amante de las series habla: bien porque la adoran o bien porque la odian. Cuando termines de leer nuestra recomendación, estamos seguros que entenderás por qué esta ficción no pasa desapercibida para nadie y por qué debes maratonearla este fin de semana, ¡sin falta!

Creada por Sam Levinson y producida por el rapero Drake, Euphoria está basada en una producción israelí del mismo nombre que se estrenó en 2012. Ambientada en suburbios de clase media, se sigue la vida de Rue Bennett, una estudiante de 17 años que pasó el verano en rehabilitación: Rue tomó un cóctel fatal de drogas y fue encontrada por su hermana Gia ahogándose en su propio vómito. Al regresar a la escuela, mientras todavía lucha con su adicción, conoce a una nueva chica, Jules Vaughn, y se une a ella. Cada colapso, cada arrebato violento, cada voz en off de Rue que narra el temor y el agotamiento de su personaje con la vida se hace con pensamiento y cuidado. En cada escena ella grita en silencio para que tomes a Rue en serio, para que veas realmente la lucha que enfrenta su generación, incluso si no puedes identificarte con ella, incluso si no te importa.