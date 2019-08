El protagonista de TODO es Logan Roy ( Brian Cox ), un viejo patriarca que está a punto de entregar las riendas del negocio familiar de medios y entretenimiento, Waystar Royco a Kendall ( Jeremy Strong ) que inesperadamente, al menos para él, la idea de que está preparado para hacerse cargo no es tan clara y los otros hermanos buscan una oportunidad para ellos. Cuando hay tanto dinero y poder involucrados, no puedes confiar en nadie, ni siquiera en la sangre.

Si bien la batalla en curso entre padre e hijo para poder sucederlo en la empresa se desarrolla sin que ninguno sea capaz de asegurar un terreno moral, el resto de la familia Roy está involucrado en sus propios planes. Las aspiraciones políticas de Shiv (Sarah Snook) no solo chocan con su padre, sino que también la involucran en un romance con un consultor político. Mientras tanto, el prometido de Shiv, Tom (Matthew Macfayden), es potencialmente responsable de alguna malversación corporativa que ocurrió antes de su mandato e intenta establecer al joven primo Greg (Nicholas Braun) como su propiedad, además de su implacable hostigamiento al recién llegado a la familia. Pero Greg no es tan ingenuo como parece y se dedica a algunas de sus propias puñaladas y manipulaciones. Luego está Roman (Kieran Culkin), que constantemente degrada a los que lo rodean y tiene un sistema de creencias tan firme como una hoja de papel en el viento: fluirá en cualquier dirección que resulte a su favor. Finalmente, está Connor (Alan Ruck), que no está dispuesto a participar en la lucha por el poder porque no tiene la responsabilidad del deseo y se mantiene alejado del negocio, usando su riqueza heredada para vivir en el desierto y estudiar medicina holística, entre otras modas imaginarias.