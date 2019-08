Series para maratonear los fines de semana #14: The Good Doctor – The Good Doctor

Busca los pañuelos porque apenas le des play a esta serie ya te tocará el corazón. No es el típico drama médico mezclado con romance que ves en Grey’s Anatomy; aquí tenemos a este joven cirujano con autismo que tuvo una infancia bastante dura… Sobrevivió y ahora solo quiere salvar vidas… y comprarse un televisor.

The Good Doctor, desarrollada por el creador del mítico Dr.House, David Shore, y basada en la serie surcoreana de 2013 del mismo nombre, trata sobre el Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), un nuevo cirujano que tiene autismo y Síndrome de Savant, que comienza su primer día de trabajo en el San Jose St. Bonaventure Hospital. En el camino, se encuentra con un accidente que hiere y deja sin oxígeno a un niño. A pesar de algunos obstáculos, logra crear de manera artesanal un tubo de respiración y lo resucita hasta que puedan llegar al hospital. Mientras tanto, el presidente del hospital, Aaron Glassman (Richard Schiff), debate con los miembros del equipo médico sobre si es una buena idea contratar o no al Dr. Murphy. El Dr. Glassman, que conoce al Dr. Murphy desde que era un niño, reconoce su inteligencia y habilidades y está ansioso por tenerlo en el equipo. Sin embargo, la mayoría teme que la condición del Dr. Murphy afectará su capacidad para trabajar y será un peligro para los pacientes. Sin embargo, un video viral de él salvando al niño le da dudas a algunos de los miembros del personal.

Más que un simple drama médico, la serie también hace un muy buen trabajo al mostrar a Shaun no solo como una persona con autismo, sino como un ser humano que trata de entender un mundo que no siempre tiene sentido para él. No comprende la importancia de los modales o de mostrar compasión cuando, al final, está salvando una vida. Pero, los flashbacks que vemos de él con su hermano cuando era solo un niño y enfrentaba una infancia difícil nos muestran que él quiere no solo sentir todo eso, sino comprenderlo. Es un personaje que no solo es interesante para ver, sino también para querer.

The Good Doctor utiliza un elemento gráfico interesante para ayudar a la audiencia a ver qué pasa por la mente de Shaun cuando se le ocurre un diagnóstico o respuestas a algún tipo de misterio médico mientras sus colegas, al mismo tiempo, no saben qué está pensando. Además, el tono de la voz de Highmore mezclado con los ademanes típicos de la condición de Shaun es algo que no puede dejar de mencionarse. Impecable.

El título de la serie tiene un doble significado: él es un “buen médico”, ya que sobresale en su trabajo, pero también es un “buen medico” porque vela por el bienestar de sus pacientes en todo sentido. El enfoque del programa, algo sutilmente, es básicamente ser una buena persona en lugar de ser simplemente bueno en la medicina.

Desde su estreno, The Good Doctor se ha convertido en el programa más visto en la televisión en los Estados Unidos: no solo ha logrado destronar a This is Us como el drama televisivo número 1, sino que también es el programa más exitoso en ese horario desde CSI: Miami. El 2 de Septiembre se estrena la primera temporada en Sony Channel, ¡no te la pierdas!