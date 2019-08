Series para maratonear los fines de semana #15: Mr. Robot – Mr. Robot

Mr. Robot es una serie de género tecno-thriller y drama creada por Sam Esmail que nos hace ingresar a través de la voz en off de un hacker vigilante delirante cuyas percepciones no son exactamente confiables. Su nombre es Elliot Alderson, un genio solitario interpretado por el gran Rami Malek que pasa sus días trabajando en una empresa de seguridad digital con su amiga de la infancia Angela (Portia Doubleday) y sus noches pirateando la vida personal de otras personas y… drogándose. Elliot alberga un odio especial por la multinacional E-Corp. Ese odio encuentra un propósito cuando se le acerca un misterioso anarquista conocido como Mr. Robot (interpretado por el gran Christian Slater) que lo lleva a Coney Island para que sea parte de una conspiración llamada fsociety quienes tratarán de derribar a E-Corp y The System.