No necesitarás saber mucho sobre teatro musical para disfrutar de esta mini serie limitada basada en la historia de la pareja más famosa de Broadway y recientemente nominada a los Emmy . Él, un cineasta y uno de los coreógrafos y directores más influyentes del teatro; ella fue la mejor bailarina de Broadway de todos los tiempos. Ellos fueron, son y serán Fosse/Verdon .

Bob Fosse y Gwen Verdon fueron leyendas en Broadway: él era un director, coreógrafo y bailarín siempre rondando entre las fiestas y los sets, con un cigarrillo interminable colgando de la esquina de su boca, regañando a bailarines, cantantes y disfraces que cree que no alcanzan la perfección; ella, actriz, bailarina, cantante y una de las principales colaboradoras no reconocidas de Fosse. Gwen no se presenta como perfecta, pero sí como una mujer comprensiva, alegre, generosa e increíblemente talentosa, quien sacrificó todo para hacer que su carrera suceda.