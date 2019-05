Series para maratonear los fines de semana #2: The Handmaid’s Tale – The Handmaid’s Tale

Basada en la clásica novela de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale relata un futuro distópico, no muy lejano, en medio de la infertilidad masiva. Los fundamentalistas cristianos en los Estados Unidos dan un golpe de estado y toman el gobierno, creando un país dirigido como una teocracia patriarcal llamada Gilead. En esta nueva república, las mujeres son subyugadas y por ley no tienen derecho a trabajar, leer, escribir o controlar dinero o propiedades.

Las llamadas Criadas son entrenadas, corregidas y educadas por las Tías para luego ser asignadas a los hogares de los líderes políticos, donde pierden su nombre real adoptando uno nuevo formado por el nombre del comandante asignado. Estos usan a las mujeres fértiles como madres-esclavas para procrear los hijos de la clase alta del nuevo país. Para las Criadas, casi todo está prohibido. Su función es mantener la boca cerrada, al menos que pronuncien una de sus muchas frases piadosas y habituales: “bendito sea el fruto” o “alabado sea”.