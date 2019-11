Series para maratonear los fines de semana #20: How To Get Away With Murder – How To Get Away With Murder

Los dramas en el trabajo siempre han sido la forma más fácil para que la creadora de Grey’s Anatomy y Scandal, Shonda Rhimes, te presente un elenco diverso con suficiente intriga para atravesar tus fines de semana cuando no tienes nada que maratonear. Esta vez, te recomendamos este intrigante rompecabezas elegante que te atraerá instantáneamente y con el que no vas a querer salir de tu casa hasta no terminar cada una de las temporadas.

How to Get Away with Murder (o como se la conoce en Latinoamérica, Cómo defender a un asesino) es una serie de drama legal creada por Peter Nowalk, producida por Shonda Rhimes y protagonizado por la inmesa actriz Viola Davis, quien interpreta a una reputada abogada que da clases de leyes criminales en la Universidad de Filadelfia, aunque ella prefiere rebautizar esa clase como “How to Get Away with Murder”. Esa clase cuenta con un gran número de alumnos de los que solo 4 tendrán el privilegio de trabajar para ella en su propio bufete, por lo que les pide su ayuda en un caso en el que está trabajando para ver quiénes son los mejores. Entre los elegidos se encuentran Connor Walsh (Jack Falahee), Michaela Pratt (Aja Naomi King), Asher Millstone (Matt McGorry), Laurel Castillo (Karla Souza) y Wes Gibbins (Alfred Enoch), quienes harán lo imposible para sobresalir ante los ojos de la profesora.

Desde el primer episodio la serie muestra imágenes en flashforward de los chicos elegidos como sus asistentes intentando librarse de un cadáver. Esto y otras cosas más serán el misterio de conducción de cada temporada, siempre manteniendo el foco en este grupo de estudiantes de derecho. ¿Cómo se metieron en este lío? ¿Cómo van a salir de eso? Vas a estar preguntándote esto a ti mismo durante cada uno de los episodios y no vas a poder parar hasta no saber qué pasa.

Es innegable que todos los que forman parte del elenco aportan a sus personajes lo necesario para que estos sean creíbles, pero la piedra angular de la serie es el trabajo que realiza Viola Davis con su interpretación de Annalise Keating. Las redes que conforman la telaraña de Annalise se extienden o se rompen según sus intereses, haciendo del mundo que la rodea un escenario peligroso para cualquiera que se anime a formar parte de él.

Hay una excelente calidad en la narración. Las señales de música de ritmo rápido, los cortes en cada escena, los flashfowards intrigantes en el principio y final de cada episodio, el elenco de apoyo, los tonos en cada diálogo, la trama tortuosa y el ritmo vertiginoso reflejan la filosofía de los creadores de esta serie de entretenerte a toda costa.

Esta serie esta llena de plot twists desde el principio. Una de las cosas que más atrae de HTGAWM es que crees que sabes una cosa y de golpe ¡boom! era otra completamente diferente. Quedarás con la boca abierta en muchas ocasiones. Si te gustan los dramas oscuros con un ritmo intenso entonces no lo pienses más y corre a Netflix a darle play a How to Get Away With Murder antes que llegue su sexta y última temporada.