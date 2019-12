Series para maratonear los fines de semana #21: The Man In The High Castle – The Man in the High Castle

Si eres fanático de los dramas televisivos fuertes, cuando te sientes a ver The Man in the High Castle de Amazon Prime Video vas a quedar boquiabierto.

Basada en la novela de 1962 de Philip K. Dick y producida por Frank Spotnitz (The X-Files) esta serie retrata una historia alternativa en la que los poderes del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial. La trama comienza en 1962 en lo que solía ser Estados Unidos que ahora tiene 3 regiones distintas: la costa este y parte del medio oeste es el Gran Reich Nazi, la costa oeste son los estados del Pacífico Japonés y una zona neutral sin ley conocida como los Estados de las Montañas Rocosas. Está en marcha una resistencia organizada, pero la mayoría de los ciudadanos se han resignado a la ocupación y viven en un estado de frustración silenciosa.

Todo gira en torno a Juliana Crain (Alexa Davalos), una amante de las artes marciales que vive en San Francisco con su novio, Frank Frink (Rupert Evans), un fabricante de joyas obligado a crear armas antiguas falsas para coleccionistas japoneses. La hermana de Juliana es parte de La Resistencia y se le ha acusado de llevar una película prohibida a su creador, el llamado Hombre en el Castillo Alto, quien vive en la zona neutral. La película se llama The Grasshopper Lies Heavy y subversivamente revela una historia diferente en la que los Aliados ganaron la guerra. Juliana se radicaliza y se pone en marcha para entregar la película, esquivando a los japoneses y a los nazis que intentan eliminar todas las copias.

Este universo paralelo es inmediatamente apasionante y bien pensado. La descripción de cómo la sociedad habría evolucionado bajo los nazis es simultáneamente obvia y de alguna manera sorprendente. Por ejemplo, hay un U-Bahn en Nueva York y San Francisco que está repleto de empresas japonesas, especialmente desde que Tokio se ha convertido en el centro mundial del comercio. Además, se ve fantástico: elegante, bonito y siniestro.

The Man In The High Castle se basa en gran medida en la iconografía nazi y japonesa (uniformes, carteles, esvásticas gigantes) para tratar de crear una visión convincente de un pasado alterado. Además, se erige un edificio fascista monumental que es la nueva embajada alemana en los Estados del Pacífico; esto se ve y se siente como una película de cine negro de los años cuarenta. Nueva York, San Francisco y la zona neutral funcionan como un impresionante lienzo visual para contar una historia de vida opresiva bajo un control dictatorial dual. Hay una decidida falta de color en la serie, dominada por negros saturados, marrones, verdes y grises. Pequeños toques de color en carteles de propaganda o el blanco puro de un cigarrillo son las únicas cosas que rompen la paleta sombría y sugerente.

Incluso la banda sonora es más que solo música de fondo. En una escena escucharás un poco de la canción japonesa conocida como Sukiyaki en los Estados Unidos cuando se hizo popular como novedad a principios de los años 60. La canción, cuyo título real se traduce como I Look Up as I Walk, refleja el optimismo y la tranquilidad falsos institucionalizados que los japoneses intentan inculcar en sus temas estadounidenses. Hay tantas delicias visuales en esta serie y Spotnitz y su equipo de escritores hicieron un trabajo tan minucioso al describir cómo sería vivir bajo un gobierno opresivo en esta historia alternativa.

The Man in The High Castle estrenó recientemente su cuarta y última temporada, así que no esperes más y corre a Amazon Prime Video a maratonear esta excelentísima producción.