Series para maratonear los fines de semana #6: When They See Us – When They See Us

Te estamos viendo… Estás dando vueltas por la N Roja y no sabes qué ponerte a ver este fin de semana. En esta ocasión te recomendamos una nueva y ya popular miniserie basada en hechos reales que no te puedes perder, When They See Us (Así Nos Ven) que, a casi un mes de su estreno, ya ha sido vista por más de 23 millones de personas alrededor del mundo… Menos por ti.

When They See Us, la serie biográfica de 4 partes creada por Ava DuVernay, narra el notorio caso de cinco adolescentes de color, etiquetados como los Central Park Five, Kevin Richardson (14 años), Antron McCray (15 años), Yusef Salaam (15 años), Raymond Santana (14 años) y Korey Wise (16 años), quienes fueron condenados erróneamente por asalto, violación e intento de asesinato en Abril de 1989. Ellos solo eran adolescentes haciendo cosas adolescentes en una noche de Abril en Harlem cuando una gran cantidad de niños comienza a correr hacia el Central Park. Cada uno de ellos sigue a la multitud pero algunos comienzan a pelear. Cuando los policías intervienen, detienen a los 5 niños y son llevados e interrogados (inicialmente sin padres y sin abogados presentes).

When They See Us nos muestra, una y otra vez, cómo los detectives obligan a los 5 niños a admitir su participación y/o implicarse mutuamente en la violación de la banquera de inversiones Trisha Meili. La fiscal Linda Fairstein, interpretada por Felicity Huffman, tiene un interés especial en hacer girar una narrativa que encierra el crimen en ellos.

3 de los 4 episodios siguen los dos juicios que finalmente llevan a los 5 adolescentes a prisión. Recorres junto a ellos el proceso de cómo les arruinaron la vida, qué les sucede a cada uno durante y después del encarcelamiento y, al final, cómo sus convicciones se vuelven nulas e inválidas. Antes de llegar al final del caso, la mayoría del cuarto episodio se centra en Korey Wise, el único de los 5 condenados que lo fue como adulto, y el que termina pasando más tiempo tras las rejas en lugares como Rikers Island. Korey también es el único personaje representado desde su adolescencia hasta la edad adulta por el mismo actor, Jharrel Jerome, quien se convierte automáticamente en el destacado en esta serie limitada. Y eso que todo el cast es excelente.

La historia de los Central Park Five (ahora llamados The Exonerated Five) ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación en aquel entonces así como el documental de 2012 titulado The Central Park Five. Pero esta miniserie se siente mucho más personal debido al enfoque íntimo y representaciones sensatas en todos los ámbitos, especialmente de los actores que interpretan como niños y adultos a los acusados.

Los verdaderos antagonistas de esta serie no son los sospechosos, sino los oficiales racistas del Departamento de Policía de Nueva York, la Fiscal y cada uno de los corruptos involucrados en el caso. También, el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump, desempeña un papel notorio en esta historia: a medida que avanzaba el juicio de estos jóvenes, Trump pagó por los anuncios de página completa en 4 periódicos importantes que pedían la restitución de la pena de muerte y la ejecución sumaria de los 5 sospechosos.

No te será fácil ver a estos niños esperanzados y tontos, tan llenos de promesas y de futuro, llevados a una cadena de eventos que rápidamente destruirían sus vidas. A pesar de tener abogados razonablemente competentes para el juicio, estos chicos nunca tuvieron una oportunidad. Una mujer blanca fue atacada cerca de personas de color, y esas personas de color tuvieron que sufrir. Ver la verdad y la justicia tan fríamente en estos 5 episodios te va hacer enfurecer sin lugar a dudas. Por esa razón y otras, When They See Us tiene que ser vista y escuchada por todos.

Si las 4 horas de esta recreación dramática te dejó con ganas de ver más del caso, entonces quién mejor que Oprah para traerte un bonus track: un especial de 1 hora llamado Oprah Winfrey Presents: When They See Us Now en el que se encarga de entrevistar a la creadora de la serie, a los actores y, lo más impactante, a los verdaderos 5 exonerados. Imperdible.