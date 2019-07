Series para maratonear los fines de semana #7: This Is Us – This Is Us

¿Este fin de semana te quedas en casa encerrado y tienes ganas de ver una serie que te toque el alma? No hay otra mejor que This Is Us y aquí te vamos a decir los porqués.

A primera vista, This Is Us no parece nada especial. Es una serie simple creada por Dan Fogelman que no hace más que contar la historia de una familia con actores más o menos conocidos. Pero es mucho más que eso. Es una sencilla mezcla que equilibra lo dramático y lo cómico; te reirás y te emocionaras en cuestión de minutos. En cada episodio te sentarás es una montaña rusa emocional que te dejará agotado con cada giro de la historia. Antes de darle play al primer episodio te recomendamos que tengas varios pañuelos a mano…