Series para maratonear los fines de semana #8: The Act – The Act

Este fin de semana vamos a reafirmar nuestra fascinación por el true crime, así que por supuesto te tenemos que recomendar The Act , una de las series del año.

Con base entre 2009–2015, The Act realmente empieza con las consecuencias impactantes de toda la degradación emocional que aún no se ha visto. Secuencialmente, sin embargo, la historia comienza cuando Dee Dee y Gypsy Rose se mudan a una hermosa casa construida para ellos por Habitats for Humanity después de haber perdido todo por la violencia del Huracán Katrina. Vas a tardar segundos en darte cuenta que algo se está pudriendo lentamente en esa casa…