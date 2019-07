Series para maratonear los fines de semana #9: The Deuce – The Deuce

Para este fin de semana te recomendamos maratonear una serie que es un combo explícito, crudo y explosivo creado y producido nada más ni nada menos que por los escritores de una de las mejores series de todos los tiempos. Hablamos de David Simon y George Pelecanos , de The Wire . Creemos que esta opción es lo mejor que hicieron desde aquella obra de arte, por eso no te la puedes perder. Con ustedes, The Deuce .

Y por supuesto no podemos dejar de destacar lo maravillosa que es la música en esta serie. Ya la introducción lo dice todo. Es una melodía perfecta para ilustrar las intersecciones sociológicas, políticas y económicas del programa en el mundo de ese momento. La canción es If There’s a Hell Below We’re All Going to Go de Curtis Mayfield (1970).