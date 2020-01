Series y películas que debes ver si tienes resaca de las aventuras del Mandaloriano – The Mandalorian

Llora con nosotros: The Mandalorian ha terminado y esperar que llegue la temporada 2 será un suplicio. En una época en que los lanzamientos cinematográficos de Star Wars se han vuelto polémicos, la no tan discreta serie Disney+ marcó un cambio de ritmo para la franquicia, cosa que aplaudimos: corta, dulce y muy entretenida, el programa ha dejado a muchos fanáticos ansiando más episodios en lugar de sentirse hartos por aventuras sin sentido de una galaxia muy, muy lejana.

La temporada 2 se está produciendo aunque no se espera que llegue hasta pasado Junio de 2020. Para facilitar la espera hemos preparado una lista de películas y series que deberían entretenerlos hasta entonces. Ok, ninguna de estas opciones están relacionadas con Star Wars, pero es probable que atraigan a los espectadores que disfrutaron de los temas de The Mandalorian y su interpretación fantástica. Verán algunos casos de arte visual radicado en la figura del samurai, pero eso se debe a la cercanía que hay entre el western y el género oriental: los samurai suelen ser solitarios, enfrentar grandes problemas, darle una vista diferente a la soledad y sus motivaciones son morales y personales.

¡A disfrutar!