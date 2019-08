¿Servirá el movimiento #SaveSpiderMan?

No tiene ni 24 horas que medio planeta se sintió devastado con la noticia de la salida de Spider-Man del MCU… ¡y los fans ya están haciendo olas! ¿O no?

¡Así es! Muchos bots “están apoyando” el boicot contra Sony Pictures por rechazar la propuesta de Disney/Marvel… aunque hay quien asegura que es un “contraataque” por parte de Disney para que ceda al aumento de regalías por las películas arácnidas.

El asunto es que, sean bots o no, parece poco probable que el ambicioso ratón use esas estrategias, y curiosamente, aunque se dice que el motivo principal de esta separación es la búsqueda de MÁS dinero por parte de Disney (como si no tuvieran mucho ya), en realidad parecen movimientos desesperados de los fans… tal como la propuesta para hacer un asalto masivo à la Area 51 de hace unas semanas.