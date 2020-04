Shaq aclaró su aparición en el polémico documental – Tiger King

Tiger King ha captado la atención de las personas desde que llegó al servicio de transmisión, mostrando un mundo oculto de drogas, asesinatos y abusos, todo entorno al Tiger Sanctuary de Joe Exotic.

El santuario atrajo a muchos que no sabían lo que realmente estaba sucediendo y eso es lo que le pasó a la leyenda de la NBA, Shaquille O’Neal, quien debió explicar por qué asistió al lugar, como se lo muestra en la docuserie.

“Me encantan los tigres, solo era un visitante. Conocí a Exotic, pero no es mi amigo, nunca tuve negocios con él, y no tenía idea de que sucediera nada de eso. Descubrimos que él estaba involucrado con todo esto, y en realidad dejé de ir”, dijo Shaq en su podcast.

“¿Pongo donaciones a los zoológicos para ayudar a estos tigres? Sí ¿Tengo tigres personalmente en mi casa? No. Pero amo a los tigres. Continuaré yendo a los santuarios y zoologicos para mirarlos. Eso no me va a detener”, agregó O’Neal.

Shaq también reconoció haber visto la producción de Netflix y dijo que “es un documental realmente bueno” ¿Ustedes ya lo vieron?