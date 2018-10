Sharon Gless protagonizará el nuevo drama Constance junto a Elisabeth Shue

La actriz Sharon Gless, cuyas últimos trabajos incluyen The Gifted y The Exorcist, protagonizará el próximo piloto de drama de TNT bautizado Constance, junto a Elisabeth Shue (Karate Kid; Back to the Future).

Descrita como una historia divertida, de humor oscuro y decorativa, sigue a Constance Young (Shue), una ex reina de la belleza convertida en burócrata de una pequeña ciudad cuya vida se ve sumida en la confusión después de la misteriosa muerte de su marido. Al darse cuenta de que ella y su familia están al borde de la ruina financiera, Constance se dedica a preparar los libros en el ayuntamiento, mientras trata de reinventarse a sí misma a través del mundo hipercompetitivo de los cosméticos de venta directa.

Gless interpretará a la madre de Constance, Raylynn, una ex reina de belleza que hace todo lo posible para evitar las indignidades de la edad, pero cuyo maquillaje espeso y pestañas falsas están empezando a fallarle. Borracha e irreverente, Raylynn es una matriarca cariñosa y orgullosa, a pesar de su relación profundamente complicada con Constance.

Constance está escrita por KC Perry (The Originals) y cuenta con Jesse Peretz (GLOW) como directora.