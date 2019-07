She Knows – Big Little Lies

Bueno, hace algunos episodio venimos viendo a una Bonnie ahogándose y con eso terminamos el capítulo. La pregunta es obviamente, ¿eso es real o no? Desde el comienzo de la segunda temporada de Big Little Lies nosotros estamos viendo a una Bonnie extremadamente depresiva y la presencia de su madre no está ayudando. Mamá llegó y desde el primer minuto está juzgando a su hija y aunque también lo hace con Nathan, ella tampoco puede hablar con Bonnie del tema, así que trata de robar lo que pueda con visiones. ¿Podría esto ser real? Y… Celeste en este episodio le dijo una gran verdad a Madeline y si ellas no hubiesen mentido, todo hubiese terminado bien. Por todo eso que hicieron para que ninguna vaya presa, hoy todas están sufriendo y quizás, a la larga, Bonnie no puede aceptar eso y termina ahogándose.

El título del capítulo fue “She Knows” y si bien trataba de jugar con lo que Marie Louise sabía y cómo eso le pesaba a Bonnie, también jugó con la cabeza de Celeste. En estos momentos, Celeste está en su peor lugar. El luto no le está pasando, se siente cada vez más culpable y que su suegra esté juzgandola o creyendo que todo pasó porque ella no fue una buena esposa, no está ayudando. Para sentirse mejor, Celeste empezó a tomar diferente tipos de tranquilizantes y eso provocó que ella caiga antes la falta de conciencia cuando uno no está 100% atento. Marie Louise llegó a casa y no sólo la vio en un estado deprimente, sino que también la encontró con un hombre. Acá tengo que decir que Madeline tiene razón y que eso no fue su culpa. Ella tenía el día libre y la abuela se supone que tenía que cuidarlos. Igual, ese no fue el gran problema, sino que la acomulación de situaciones hacen que hoy, las cualidades de Celeste como madre estén puestas a prueba y eso es un problema.

En estos momentos, Marie Louise quiere tener custodia compartida de los niños, ella cree que su nuera no está bien y que necesita ayuda de un psiquiatra para que deje las drogas. En el último tiempo, Celeste tuvo algunos problemas como el accidente del auto, las noches despertando a los gritos, el no poder controlar a los niños y que termine todo con un empujón y bueno, las historias que “creó” sobre Perry hacen que Marie Louise esté dispuesta a sacarle a sus hijos pero no sé si todo esto es suficiente. Obviamente, hay que tener en cuenta que si esto va a juicio, existe la posibilidad de que lo que pasó con su esposo, le traiga problemas y por eso “She Knows” fue tan importante. Marie Louise, puede lastimar. También puede aceptar que lo que le dijeron fue real y que Perry fue una bestia. Pero no creo que esto suceda y todas van a pagar por haber mentido, van a quedar como asesinas y ella va a perder a sus hijos por culpa de un hombre que le destrozó la vida y una mujer que no quiso aceptar la realidad.