La primera en aparecer es Laurie Blake , una agente del FBI que se especializa en capturar a los vigilantes, aunque pronto nos damos cuenta de que, en realidad, ella fue en tiempos pasados una enmascarada más: Silk Spectre . Claro, se trata de la hija de Sally , quien tuvo un vínculo amoroso con Dr. Manhattan y con Nite Owl . Es a ella a quien va a recurrir el Senador Keene para que se dirija a Tulsa y se haga cargo de la investigación del asesinato de Judd Crawford , ya que sospecha que, tal vez, no sea obra de la 7ma Kaballería como creíamos hasta ahora, sino de algún vigilante resentido por la DOPA (Defense of Police Act), la ley que habilitó que la fuerza policial oculte su identidad para protegerse. A pesar de la primera resistencia de Laurie , Keene la tienta prometiéndole que, si llega a Presidente, indultará a Nite Owl .

A pesar de las intenciones del FBI de ir con todo un escuadrón hacia Tulsa, Laurie decide solo llevarse al joven Agente Petey, quien parece en un primer momento ser un poco ingenuo para la labor, pero luego descubriremos que tiene muchos conocimientos acerca de la vieja época de los vigilantes y una particular obsesión por el diario de Rorschach.

Al llegar a Tulsa, Laurie Blake y Petey ven desde el avión el Reloj del Milenio, y Petey es quien menciona a una tal Lady Trieu, que fue quien le compró sus empresas a Adrian Veidt, quien vuelven a recordarnos que fue declarado muerto.

Una vez aterrizados, Blake y Petey no pierden el tiempo y, tras conversar con Pirate Jenny y Red Scare, Laurie se dirige a ver a Looking Glass. Una vez en la cápsula, descubrimos que Laurie sabe las identidades de todos los policías enmascarados y que tiene algunas sospechas sobre la autopsia de Crawford. Gracias a ella, además, logramos entender para qué sirve la cápsula: plantea ciertos estímulos a los que quienes son interrogados responden de forma involuntaria y, con esas respuestas, Looking Glass determina si son extremistas o no.