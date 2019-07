En cada nuevo episodio de la serie conocemos la infancia de cada de uno de los distintos personajes de la serie. En este cuarto episodio conocemos parte de la infancia de Jules , como fue internada por depresión cuando tenía solo once años.

Los momentos donde se lastimaba, e incluso cuando logró el alta. También conocimos los motivos por los que su madre los abandonó. Una vez que fue dada de alta, su madre no resistía la situación y se fue. A los trece años comenzó su proceso de transición, y actualmente conoció a su mejor amiga.

Nate demuestra en este episodio ser un chico muy violento, es que luego de que Maddy enfrente a su familia él la agrede tomándola del cuello y dejándola. Pero no es lo único que hará en este episodio.

Esto hace que Rue esté alerta, además que por el momento ella sigue sobria. La gran tensión de este episodio es cuando Jules descubre que Cal Jacobs es el hombre con quien estuvo, el padre de Nate y además el dueño de gran parte de la ciudad.

Como Rue no le cree ella decide mostrarse ante él, haciendo que Cal descubra que estuvo con una menor de edad. Al finalizar la feria es él quien le pide que no diga nada, algo que Jules deja claro que no hará.