Showtime anuncia el título y elenco de la nueva serie con Gael García Bernal

“Hombre” es el título que llevará la nueva serie protagonizada por Gael García Bernal (Mozart in the Jungle) que está siendo desarrollada por Jonás Cuarón para Showtime y de la cual ya se conoce a parte del elenco principal que acompañará al actor de origen mexicano.

Marisé Alvarez (The Vessel) interpretará a Leticia, la esposa de Marcos (Bernal); Pepi Sonuga (Famous In Love) interpretará a Adanna, compañera del protagonista que trabaja en un motel y que es una inmigrante indocumentada de Nigeria; Greg Grunberg (Masters of Sex) da vida a Norm, un aprendiz de ICE amigable y bienintencionado; Adriana Santos (Night Swim) dará vida a Teresa, la hermana de Leticia; y Noah Reyes da vida a Anthony, el hijo de la pareja protagónica.

La serie sigue a una familia México-Americana viviendo ilegalmente en EE.UU. Su vida cambia cuando Leticia, la madre, es detenida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, su esposo de nombre Marco asumirá la falsa identidad de un oficial de inmigración para rescatarla.

Hombre está inspirado en el libro próximo a salir Undocumented America de Karla Cornejo Villavicencio que describe como un hombre pone su vida en riesgo para mantener su doble identidad, y a su vez mantener a su familia mientras busca ayudar a otros más.