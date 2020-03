Showtime cambia el lanzamiento de sus nuevos episodios – Black Monday

En un movimiento vinculado a la pandemia del coronavirus, la cadena decidió dejar de estrenar dos episodios por semana.

Con el flujo de contenido de televisión comenzando a agotarse a medida que la pandemia de coronavirus está cerrando las producciones de series y retrasando las postproducciones, las redes están ajustando sus agendas, tratando de que sus programas duren más.

Por esa razón, Showtime está cambiando la agenda de la comedia Black Monday, ya no serán dos nuevos episodios los que se estrenarán cada semana, sino que sólo habrá uno. La medida comienza este domingo 22 de marzo y continuará hasta el 12 de abril.

NBC hizo lo mismo con The Blacklist y esta semana The CW emitió una repetición de un episodio viejo de The Flash en vez de estrenar uno. Esperen que muchas más cadenas tomen decisiones similares en los próximos días.