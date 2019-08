Showtime debuta el primer tráiler de la secuela – The L Word

¡Después de tanta espera, por fin tenemos el primer vistazo a la secuela!

Showtime debutó el primer tráiler oficial de The L Word: Generation Q que nos presenta a las tres actrices originales Jennifer Beals, Katherine Moennig y Leisha Hailey, junto al nuevo elenco.

La secuela retomará la historia 10 años después de los eventos originales y nos detallará los cambios en las vidas de Bette (Beals), Shane (Moennig) y Alice (Hailey) después de mudarse a Silver Lake. Junto a los nuevos personajes, experimentarán el amor, la angustia, el sexo, las adversidades y el éxito en Los Ángeles.

Los nuevos personajes LGBTQ serán interpretados por Rosanny Zayas (Orange Is the New Black), Arienne Mandi (Baja), Leo Sheng (Adam) y Jacqueline Toboni (Easy).

Marja-Lewis (The Four-Faced Liar) servirá como showrunner y productora ejecutiva junto a la creadora de la serie, Ilene Chaiken.

The L Word: Generation Q estrenará el 8 de diciembre por Showtime.

Checa abajo el video.