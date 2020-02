Showtime dio luz verde a la serie que Viola Davis protagoniza como Michelle Obama – First Ladies

Cada episodio del show dura una hora y Davis también trabaja como productora ejecutiva. La serie analizará las presidencias de la historia estadounidense a través del lente de las primeras damas.

First Ladies proviene del escritor Aaron Cooley (The Guns of Ridgewood), JuVee Productions, Welle Entertainment, Gaspin Media y Brad Kaplan. Showtime y Lionsgate TV coproducirán el programa dramático. Aún no se confirmó quienes acompañarán a Viola en el reparto.

La serie está ambientada en el ala este de la Casa Blanca, donde muchas de las decisiones más impactantes han sido tomadas por las primeras damas carismáticas, complejas y dinámicas de Estados Unidos. El show contará la vida personal y política de estas personalidades enigmáticas. La primera temporada se centrará en Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama.

“A lo largo de nuestra historia, las cónyuges de los presidentes han ejercido una notable influencia, no solo en los líderes de la nación sino también en el propio país. First Ladies, por su historia de drama y política, encaja perfectamente dentro de Showtime. Hacer que Viola Davis interprete a Michelle Obama es un sueño hecho realidad, y tenemos mucha suerte de tener su extraordinario talento para ayudar a lanzar esta serie”, dijo Jana Winograde, presidenta de entretenimiento de Showtime Networks.