Showtime ofrece un periodo gratis de 30 días

La red de ViacomCBS anunció que, a partir de hoy, podemos entrar a la plataforma y disfrutarla por un mes.

Los espectadores que se registren antes del 3 de mayo pueden acceder en línea a las series, documentales, especiales y películas originales de Showtime, disponible en múltiples dispositivos. A medida que las personas se refugian en sus casas durante esta pandemia de coronavirus, los proveedores de contenido se mueven cada vez más para atraerlos.

¿Qué podemos ver en Showtime? Pues algunas de las series disponibles son Shameless, Billion, Ray Donovan, Black Monday, The L Word: Generation Q, The Chi, City On A Hill, Kidding, Work In Progress, Back To Life, On Becoming A God In Central Florida, Escape At Dannemora y The Loudest Voice, entre otros.

Los espectadores tendrán acceso a documentales, incluido el próximo estreno de Vice, la nueva temporada de The Trade, Couples Therapy, The Kingmaker y Pavarotti. Además de varias otras producciones exclusivas.

Actualmente, Showtime está disponible para los suscriptores a través de proveedores tradicionales de televisión paga y como un servicio de transmisión independiente a través de Amazon, Apple, Google, televisores inteligentes de LG y Samsung, Oculus Go, Roku, y Xbox One.