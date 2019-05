Showtime renueva la serie para una tercera temporada – The Chi

The Chi, el drama creado por Lena Waithe (Master of None, Westworld), ha sido renovado para una tercera temporada en Showtime, así lo informa la cadena televisiva.

La historia sigue a un grupo de desconocidos que viven al sur de Chicago vinculados por coincidencia, pero que comparten una conexión ante la misma necesidad de redención.

The Chi delata el corazón del sur de Chicago. Nosotros, al igual que nuestros espectadores, nos hemos enamorado de estos personajes y seguimos ansiosos por ver hacía dónde Lena y sus compañeros los llevarán en la tercera temporada. –Gary Levine, presidente de entretenimiento de Showtime

Esta noticia se da un día después de que la cadena anunció la renovación de Black Monday.

La showrunner Ayanna Floyd Davis (Empire, Hannibal) vuelve para esta tercera entrega.