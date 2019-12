Si eres feo, podrías ser un extra en la serie de Amazon – The Lord of the Rings

¡Llegó el trabajo que tanto has estado buscando!

Amazon Prime Video está buscando personas (de todas las edades y etnias) a las que les falten dientes, tengan muchas arrugas, mucho bello corporal y se hayan quemado bajo el sol (en fin, que sean feos), para ser extras en la serie de The Lord of The Rings e interpretar a orcos.

De esta manera, la producción quiere ahorrarse un poco del presupuesto destinado al maquillaje y caracterización.

Según reporta The Wall Street Journal, otros requisitos para ser un extra en la serie son tener cabello rojo o blanco de manera natural, presentar muchas pecas y ser demasiado alto (medir más de 1 metro y medio).

Previamente, la producción dio a conocer que buscaba extras mexicanos y sudamericanos.

Por el momento la serie que comenzará su producción en Nueva Zelanda el siguiente año, ha perdido a su protagonista, Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch). Sin embargo, recientemente ha sumado a Morfydd Clark (His Dark Materials) para interpretar a la versión joven de Galadriel.