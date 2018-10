Si eres un fan de verdad, seguro recuerdas estos 12 papeles de las estrellas de la serie – Grey’s Anatomy

No se puede negar el éxito de Grey’s Anatomy. La combinación Shonda Rhimes + un elenco genial resultó en una fórmula letal para que cualquier otro show pueda competirle. Es justo y hasta lógico decir que Grey’s no muestra signos de desaceleración en el corto plazo ya que es especial en algo que ya mencionamos: está plagado de estrellas de la actuación, y no por papiros, sino por trabajo. Pero Roma no se construyó en un día y sus vidas no empezaron en el trabajo de Hospital: las actrices y actores del drama más visto del momento tienen un pasado rico, a veces vergonzoso, a veces genial, pero está. Y debes conocerlo si es que eres un fan de pura cepa. Aquí dejamos 12 roles que las estrellas de la serie interpretaron y que solamente los fans de verdad reconocen.

1 . Ellen Pompeo participó de la película Old School de 2003

2 . Eric Dane fue parte de un mundo apocalíptico en X-Men: The Last Stand de 2006

3 . Katherine Heigl fue una dulce doncella en Prince Valiant de 1997

4 . Chyler Leigh estuvo en las fauces de las comedias delirantes (y tontas, claro está), como Not Another Teen Movie de 2001

5 . Chandra Wilson pasó por el espectáculo The Cosby Show

6 . Patrick Dempsey increíblemente tuvo espacio en una de terror: actuó en Scream 3 del año 2000

7 . James Pickens Jr. pasó por la primera emisión de la serie Roseanne

8 . Sara Ramirez participó en una de las grandes comedias románticas de fin de siglo: You’ve Got Mail de 1998

9 . Kevin McKidd fue parte del elenco de la serie fantástica The Magical Legend of the Leprechauns

10 . ¿Alguien vio la serie Arli$$? Bueno, seguro hasta Sandra Oh no la sintonizó… pero actuó en ella

11 . Jesse Williams fue parte del elenco del drama familiar de la ABC titulado Greek