Si le temes al Coronavirus NO VEAS estos 7 films

El mundo está atravesando una gran crisis: el Coronavirus es una problemática muy real que se ha ido expandiendo desde sus orígenes en China hacia el resto del planeta. Mientras tomamos los recaudos necesarios para protegernos, una buena opción para no concurrir a lugares atestados de gente parece ser quedarse en casa viendo películas. ¿Y qué mejor que ver films que nos preparen para una epidemia desatada? En Spoiler Time te traemos siete películas clásicas que tratan sobre un virus que pone en peligro a la humanidad.

1 . Outbreak

Este film de 1995, dirigido por Wolfgang Petersen, es un clásico de epidemias que no puedes perderte. Está basado en el libro de no ficción de Richard Preston, The Hot Zone, que cuenta los orígenes de distintos virus, como el ébola. Outbreak está protagonizada por Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Donald Sutherland y René Russo, y muestra el accionar del ejército norteamericano y del CDC cuando un brote de ébola que quisieron tapar en África desembarca en una pequeña ciudad de Estados Unidos.

2 . 28 Days Later

Con nuestro querido Cillian Murphy, aka Thomas Shelby de protagonista, y dirigida por Danny Boyle, 28 Days Later es un poco más fantasiosa, pero igual de aterradora que Outbreak. Similar al Rick Grimes de The Walking Dead, el personaje de Cillian Murphy despierta en un hospital completamente solo y descubre que la sociedad ha colapsado a causa de un virus que provoca que todo aquel infectado se vuelva increíblemente agresivo. Un clásico que no puedes perderte.

3 . Resident Evil

Y hablando de clásicos, Resident Evil no podía faltar en nuestra lista. Estos films, de los cuales el primero se estrenó en el 2002, se basan en el videojuego del mismo nombre de Capcom. En ellos, Alice, una especialista en seguridad, combate a la Corporación Umbrella, que, con sus bio-armas, han comenzado un apocalipsis zombie. El último film de esta serie se estrenó en el 2016 y se llama The Final Chapter. Ideal para maratonear un fin de semana, mientras esperamos más novedades sobre la serie que Netflix está desarrollando.

4 . 12 Monkeys

Otro clásico de 1995. Este film protagonizado por Bruce Willis y Brad Pitt lo tiene todo: una epidemia, viajes en el tiempo, conspiraciones y mucha acción. La historia de esta película cuenta que en 1996 un virus asoló al planeta, casi aniquilando a la humanidad. En el 2035, lo que quedó de ella, vive bajo tierra y deciden enviar a un hombre, ex prisionero, en el tiempo para que encuentre el origen del virus y así poder crear una cura. El viaje en el tiempo saldrá mal y ese enviado terminará institucionalizado en un hospital psiquiátrico, donde deberá convencer a la humanidad de que corre peligro.

5 . Contagion

Esta película del 2011, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Matt Damon (entre muchos otros rostros muy conocidos) muestra la aparición y propagación de un virus que se origina entre los murciélagos y los cerdos en China. Además, hace foco en las fallas de comunicación que se pueden dar, así como en la corrupción política que suele dificultar el avance científico para conseguir una cura para todos.

6 . Right at Your Door

Estrenada en el 2006, esta película de Chris Gorak muestra una serie de explosiones sobre Los Ángeles de las cuales se sospecha que poseen un nuevo virus, extremadamente letal. La historia se cuenta a través de Brad y Lexi, una pareja que se separa una mañana e intentará reunirse luego de que el caos se desate en la ciudad. Prepárate para un final demoledor.

7 . The Happening

Este film de M. Night Shyalaman se estrenó en el 2008 y tiene como protagonista a Mark Wahlberg, quien interpreta a un profesor de secundaria que deberá sobrevivir a un nuevo virus que provoca que las personas se suiciden. Los orígenes de ese virus son desconocidos, por lo que una cura está fuera de discusión. The Happening es la primera película de M. Night Shyalaman en recibir la calificación R.