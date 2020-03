Si no odiaste estas 8 tramas, no te puedes considerar fan de la serie – The Walking Dead

Aunque de alguna manera ha logrado redimirse con el cambio de showrunner en la temporada 9, The Walking Dead no es ajeno al odio y la reacción de su audiencia. Desde su estreno en AMC en 2010, el programa ha obtenido calificaciones por las que, en cualquier otra producción, los productores tendrían con los pelos de punta: TWD ha sido recibido positivamente desde el principio, pero al mismo tiempo, también ha sido criticado notablemente por varias razones. Y es que el equipo detrás de The Walking Dead indudablemente ha tomado algunas decisiones cuestionables que llevaron a realizar algunas de las historias más odiadas de toda la historia de las series. Sí, así de tremendo.

En este artículo te dejaremos 8 tramas de The Walking Dead que, si no odiaste, no te puedes considerar fan de la serie. Porque odiar es amar a veces, y viceversa…