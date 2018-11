Si te gustó Bodyguard, esta serie australiana es para ti – Secret City

Seguramente ya viste Bodyguard , la serie inglesa protagonizada por Richard Madden (ex King in the north de Game Of Thrones ), que sigue de cerca el trabajo de las agencias de seguridad de Inglaterra en épocas tan turbulentas como las actuales. En Bodyguard podemos apreciar lo que sucede detrás del telón y cómo la privacidad de cada uno se pone en juego cuando un país se siente atacado.

Secret City está basada en las novelas de Chris Uhlmann, The Marmalade Files y The Mandarin in Code. Producida por Fox Showcase, tiene solo seis episodios y no descansa un segundo. El popular dicho “lo bueno, si breve, dos veces bueno” parece volver a cumplirse con este show. Anna Torv deslumbra en su papel, pero no es la única. En el elenco podemos encontrar otras caras conocidas como la de Alan Dale, que interpreta al Primer Ministro australiano o a Mekhi Phifer, que le da vida al Embajador de Estados Unidos en Australia.

Además de ser breve, Secret City está actualmente produciendo su segunda temporada, que se titulará Secret City: Under The Eagle. Claramente, las aventuras de Harriet Dunkley todavía no están terminadas.