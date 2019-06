¿Siguió Picard el consejo de Kirk? – Star Trek: Picard

Y no, no hablo de la clara referencia a All Good Things , el episodio final de Star Trek: La nueva generación transmitido en 1994 y donde aparece un Picard envejecido en un peculiar epílogo 25 años en el futuro… donde justamente aparece en el viñedo de la familia Picard en Francia (sí, el mismo que se ve en el teaser)…

Así somos los trekkers, no podemos negarlo. No importa que el teaser trailer de Star Trek: Picard dure escasamente un minuto: aún así, ya tenemos teorías sobre lo que podría venir, relacionado con lo que vimos antes en mi saga espacial favorita (con permiso, warsies).

No sabemos cómo resolverán los escritores todas las burradas de la línea de tiempo Kelvin (ni nos importa). Tampoco ese raro salto tecnológico que exhibe Discovery (pese a que me encanta esta nueva serie). Lo importante es que veremos de nuevo a Patrick Stewart como Jean-Luc Picard , y todo indica que el tono estará más inclinado a la serie original que al nuevo estilo modernizado. ¿Será?

¿Y qué tiene que ver James T. Kirk en todo esto?

Muy simple: justo en 1994 se estrenó la película Star Trek: Generations, donde el elenco de la serie original cedía la estafeta al de Next Generation uniendo a los dos capitanes contra un científico demente en busca del Nexus, una anomalía espacio-temporal capaz de “poner en el paraíso” a todo aquél que entrara, aunque se tratara de una mera ilusión.

Al entrar los dos en el Nexus y conocerse por primera vez, Kirk aconseja a Picard algo que justamente a él le había traído infelicidad: “Déjame decirte algo. No. No los dejes que te promuevan. No los dejes que te transfieran, no los dejes hacer nada que te saque del puente de esa nave, porque mientras estás en ella… puedes hacer la diferencia”.