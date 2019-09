Simon Kinberg habla de la última película de los X-Men y deja en claro MUCHAS cosas

Desde X-Men: The Last Stand hasta la reciente Dark Phoenix, Simon Kinberg ha sido uno los elementos clave dentro de la historia cinematográfica de los Mutantes de Marvel. Como productor y escritor le dio a la franquicia muchos giros inesperados que le dieron gloria y sufrimiento a la historia de los hijos del átomo.

Pero un nuevo reto llegó a él con Dark Phoenix, donde pudo asumir la silla de director y mostró una versión más fiel a la historia de los cómics. Como si se tratase un ciclo, la Saga de Fénix Oscura se le volvió a presentar y esto fue un poco de lo que nos contó sobre esta historia que llega al formato casero a tres meses de su paso en cines.

Fuente: Marvel Television



Spoiler Time: ¿Cuál es tu relación previa con la saga Dark Phoenix? ¿La conocías previamente? Simon Kinberg: Sí, de hecho es mi historia favorita de los X-Men. Produje y escribí películas de la franquicia, pero mi objetivo siempre fue dirigir una, y sabía que si algún día tenía la oportunidad, Dark Phoenix sería mi opción número 1. Comencé a concebir la historia más original al cómic enfocándome en la transformación de Jean como alguien que perdía el control, sobre el impacto familiar y por supuesto con los elementos de ciencia ficción. ST: Esta es una respuesta arriesgada para un debut como director. ¿Qué te hizo aceptar la apuesta? SK: Durante las anteriores nunca pensé en que iba a dirigir algo de la franquicia. Pero al escribirla comencé a ver la estética de la misma, lo cual siempre se la dejaba al director. Pero esta vez fue diferente. En ese proceso estaba pensando: “Puedo dirigir esta película”. Además, tuve mucho apoyo del elenco original (Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, James McAvoy y Michael Fassbender); me dieron su confianza y respaldo, en específico, Jennifer me dijo que no haría la película si no la dirigía yo.

ST: ¿Cómo convenciste al estudio que te diera el puesto? SK: ¡Hice mucho trabajo! Creé un trailer con la vibra y estética que buscaba a partir de fragmentos de otras películas además de una secuencia animada donde mostré un poco del movimiento y uso de la cámara, sonorizado por música de Hans Zimmer, e irónicamente al final pude conseguirlo como compositor. También armé un gran equipo de producción, a quienes ya conocía, y que me estaban dando su apoyo. ST: Tu trabajo como director, ¿afectó tu trabajo como escritor? SK: El escritor en mí escribió el primer borrador donde dejé volar mi imaginación. El director trabajó en el segundo borrador para ver las limitaciones del guión a la hora de contarlo. El productor trabajó en el tercer borrador, porque estaba como: “está bien, ¡ahora tenemos que bajar el presupuesto!”. ST: ¿Cuáles fueron las dificultades de asumir el papel de director? SK: Estar atento a todo. Como productor y escritor hay días donde no te asomas para nada, pero como director todos esperan una respuesta tuya para resolver algo. Esto me exigió en un nivel que no había pensado.

ST: Tener a Jean Grey como protagonista, ¿siempre fue una prioridad? SK: Absolutamente. Sophie Turner es la protagonista. Parte de ello fue que como productor y guionista siempre me lamenté que con X-Men: The Last Stand (Brett Ratner, 2006) no hicimos a Dark Phoenix el centro de la historia. Cuando estábamos haciendo X-Men: Apocalypse (Bryan Singer, 2016) ya estaba pensando en esta cuarta parte. ST: ¿Cómo fue el mostrar una nueva etapa de los X-Men? SK: Por primera vez son un equipo aceptado públicamente, y por supuesto que a Charles Xavier le gusta que sus hijos sean amados, pero al mismo tiempo se trata de un hombre que también quiere serlo. Su ego no es totalmente culpable de las fisuras que hay en su familia; de hecho Jean solo ayuda a exponerlas más. ST: ¿Cómo fue la elección de Jessica Chastain como la villana de la historia? SK: Trabajé con ella en The Martian y sabía que podía trabajar con personajes muy matizados porque no sabes cómo juzgarlos. Su fuerza y sutileza actoralmente fueron claves para el personaje, que se puede mostrar fuerte y al mismo tiempo inofensivo. Además ella simpatizó con la historia que habla de empoderamiento femenino desde la perspectiva de una mujer lidiando con algo que nadie, ni un hombre, puede entender.

Dark Phoenix ya está disponible en formatos físicos y digitales para la disfrutes en la comodidad de tu hogar las veces que quieras.