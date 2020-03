Simon Pegg duda que haya otra película, tras Beyond – Star Trek

¿Habrá secuela de Star Trek Beyond (nos negamos a llamarla “Star Trek 4”, pues sería la No. 14) o no?

En entrevista para Games Radar, el actor británico Simon Pegg se sinceró sobre una posible secuela, en contraste a entusiasmo que manifestaba hace algunos meses:

“El hecho es que las películas de Star Trek no hacen el dinero que hacen las de Marvel. Llegarán a los $500 millones (de dólares) a lo mucho, y en la escala de lo que han hecho, cuesta unos $200 millones hacer una. Tienes que hacer 3 veces eso para tener ganancias. Siento que en la última… en realidad no aprovecharon el tema del 50 aniversario”, dijo Pegg.

¿A dónde desembocó este escepticismo por parte del actor?

“Perdimos el momento. Pienso que perder a Anton Yelchin fue un tremendo golpe a nuestra pequeña familia y nuestro entusiasmo por hacer otra pudo verse afectado por eso… no lo sé”.

Sin embargo, Paramount Pictures sigue planeando una nueva película de Star Trek con la mente creativa de Noah Hawley (Fargo)… ¿huele a un segundo reboot fílmico entonces?