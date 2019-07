Skidmark – Fear The Walking Dead

Cuando vimos al helicóptero salir estábamos con Alicia, Víctor y este ejército de niños. Antes de que se pudieran poner a hablar sobre todo lo que estaba pasando allí fueron interrumpidos, pero por ahora, podemos confirmar que lo único que querían eran sacarse de encima a los adultos molestos. No sabemos cuál es el pasado de ellos, quizás, todos los niños vieron morir a sus padres en el camping de la semana pasada y eso los llevó a querer estar solos. Igual, ahora tienen la posibilidad de dejar de correr y si bien, a la larga, van a tener que luchar contra Logan para poder recuperar el hogar, pero por ahora, ellos podrían descansar. Igual, me parece que Annie está muy convencida con la idea de seguir escondiéndose y parece que ella es la líder, así que ojo. Vamos a necesitar que Alicia, nuestra líder y responsable de la seguridad, tendrá que asegurarle que ellos pueden ayudarlos a vivir mejor si aceptan regresar.

Bueno, si bien el punto del episodio estuvo en otro lado, tenemos que hablar del final. Hace ya algunas semanas venimos viendo esto y pensando todo mal. Supuestamente, los niños eran buenos, después eran malos y ahora son sólo niños que están escondiéndose detrás de los muertos. Después de verlos a ellos, pensamos que quizás, los malos son los de casco, pero según los niños, estos eran dos, vimos a uno morir y ahora, se estaría yendo. Entonces, ¿qué está pasando? Imagino que en el próximo episodio veremos las respuestas a estas preguntas porque necesitamos saber dónde está Al y aunque podría ser la que estaba manejando el helicóptero, me encantaría saber cómo hizo para robarlo. Por ahora, sabemos que tiene que ver con las personas que se llevaron a Rick. Quizás, es eso, quizás no, pero llegamos al punto en el que no se puede estirar más la incertidumbre porque todos sabemos que Al, tuvo que ver con eso.

Bueno, el resto del episodio estuvo centrado en lo que pasaba en la fábrica de Daniel. Luego del intento de Víctor de la semana pasada, le tocó al resto de la pandilla tratar de conseguir el avión y para eso, había que esperar. El problema es que Daniel siempre fue más inteligente que Strand, así que se encargó de dejar todo muy limpio para cuando no esté y no sólo eso, sino que también se llevó a Charlie para tener una conversación sobre lo malo que es Victor. Obviamente, es entendible que Salazar siga enojado, pero también, tiene que entender que Strand cambió y ese fue el punto del episodio. Su encuentro con Charlie hizo que Daniel se ablande un poquito ya que ella le hizo entender que si supuestamente quiere ayudar, tiene que hacerlo. Se nota que el camino de Daniel luego de la destrucción de la represa fue el de la construcción de algo más. El tema es que si cuando un persona viene a pedirte ayuda, tu la niegas, es porque realmente no has aprendido nada.

Todos escucharon lo que Víctor hizo y aunque también ha hecho cosas más feas, fue algo fuerte de escuchar. Más que nada, porque del otro lado del radio había una persona sacrificándose por ellos a cambio de nada. Entonces, llegó el momento de Víctor de pagar por sus errores y para eso tuvo que sacrificar todo lo que habían conseguido. Él, decidió matar al avión para poder evitar que Daniel muera. En otro momento, hubiese dejado que lo maten los zombies, pero parte de aceptar que cambió, es empezar a hacer este tipo de cosas. Ahora Daniel está vivo, les permitió quedarse en el lugar, pero también los invitó a irse cuando tengan que hacerlo. No sabemos hacia dónde está yendo él, siempre fue muy enigmático y espiritual, pero si lo vimos en un capítulo, eso significa que volverá. Entonces, el problema que queda para solucionar es el transporte hacía dónde Alicia y compañía esperan, porque tienen dos aviones rotos y muchas ganas de arreglar aunque sea uno.