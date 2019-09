Sky comparte la primera imagen de la segunda temporada – A Discovery of Witches

¡La temporada de brujas ha comenzado!

Sky compartió la primera imagen oficial de la segunda temporada de A Discovery Of Witches, que nos muestra a Matthew (Matthew Goode) y Diana (Teresa Palmer) en las calles del Londres isabelino, donde se esconden de la Congregación.

Asimismo, la cadena anunció que al elenco se suman los actores Steven Cree (Outlander), Sheila Hancock (Doctor Who), James Purefoy (The Following) y Paul Rhys (Vincent and Theo).

A Discovery Of Witches se basa en la trilogía de novelas “All Souls” de Deborah Harkness, y sigue a Diana (Palmer), una joven bruja que tras desbloquear un manuscrito, se ve obligada a abrazar la magia en su sangre. Al mismo tiempo comienza un romance prohibido con el vampiro Matthew (Goode).

Si bien aún no hay fecha oficial de estreno para la segunda temporada, sabemos que la serie ya fue renovada para una entrega más.

¡Checa abajo la imagen!