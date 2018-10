Snapchat presenta sus primeras series originales

Algunos de los involucrados en estas nuevas producciones son la compañía Bunim/Murray, encargados de desarrollar contenidos como Keeping Up with the Kardashians y Real World; DBP Donut de los hermanos Duplass (Togetherness, Room 104); Makeready de Brad Weston; Mark Boal (Zero Dark Thirty, The Hurt Locker); además de escritores responsables de series como Riverdale y Friday Night Lights.

Desde el pasado miércoles 10 de octubre ya están disponibles los 3 primeros shows: Endless Summer, un docureality que sigue a las estrellas en ascenso; Class of Lies, un drama policial para adolescentes y la comedia, Co-Ed de los Duplass.