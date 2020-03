Snowblind – Grey’s Anatomy

Esto vuelve a alarmar a Carina, Meredith y Bailey . La niña es llevada a cirugía donde Grey y Hayes logran nuevamente conectar, esta vez hablando de su viudez y cómo fue eso. Sí, sabemos que comienza una amistad. Luego de no saber donde está De Luca , llega al hospital con el órgano para el trasplante. Pero comenzó a congelarse, intentan ayudarlo pero él no entra en razón.

Una gran nevada hace que el hospital está colapsado, pero esto no impide que muchas cosas sucedan dentro del hospital. Hayes tiene una paciente que necesita un trasplante pero es por la nevada que no pueden hacerlo llegar. En un nuevo acto altruista, y bastante inconsciente, De Luca sale a pie a buscarlo.

Andrew debe permanecer internado porque corre riesgo de perder sus manos, pero sigue sin entender lo que su hermana y Meredith quieren decirle. Aunque el interno se pone cruel con ellas. Por otra parte y a pesar de esto, Hayes le confiesa a Grey que le hace falta un amigo que lo entienda en lo que está pasando, ser viudo nuevamente. Además confiesa que Yang le decía que tenía una gemela malvada, sí hablaba de Meredith Grey.

Las cosas entre Schmitt y Nico no están bien. Él intenta hablar con Nico sobre sus padres, pero es en vano. Nico lo calla con sexo, y cuando intenta hablar nuevamente le deja en claro que no va a hablar. Schmitt no intenta cambiarlo, pero Nico tampoco quiere ser sincero con él.