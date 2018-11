Solamente estas 11 series originales de Netflix fueron hits TOTALES al momento de ser estrenadas

Netflix redefinió completamente la forma en que la gente ve las producciones de la pantalla chica, de eso no hay dudas. La transmisión en línea se convirtió en la mejor manera de ver televisión y esto, a su vez generó un nuevo consumo: el del maratón. Eso sí que fue revolucionario, ¿o no? El gigante del streaming creó un nicho único para sí mismo al crear contenido original. Muchos se mostraron escépticos acerca de este contenido al principio. Sin embargo, ahora muchas de las series de televisión más comentadas en las charlas de los lunes pertenecen a la N. Y no solo eso: año tras año desde que Netflix incursionó en la industria los premios de las academias no paran de caer en sus manos. Dado que Netflix no siempre revela cuántas visualizaciones obtienen sus programas, desde It’s Spoiler Time, y basados en las opiniones de nuestros lectores y nuestros gustos propios hemos determinado cuáles de las series originales del servicio de streaming más famoso son éxitos por el impacto de sus primeras temporadas. Porque hay variedad, ok, pero no todo es realmente bueno. Por eso, en este artículo te dejamos las 11 series originales de Netflix que fueron hits TOTALES al momento de ser estrenadas.

1 . House of Cards

House of Cards debe estar primera en este conteo, y no solo por su gran primera entrega, sino porque fue la primera serie 100% original de Netflix. Ok, ahora está en picada en cuanto a calidad de guión y audiencia, pero ¿quién le quita lo bailado?

2 . Orange Is the New Black

La primera temporada de las chicas de Litchfield fue un puntapié para muchas series que vinieron después, y no solo de Netflix, sino de muchas plataformas y canales de cable: no se había exteriorizado tanto el tema del debate femenino y LGBT hasta que llegó esta serie. Un éxito rotundo. Y una primera temporada de antología.

3 . Jessica Jones

Y hablando de chicas con fuerza, poder y decisión, Jessica Jones. Un hit desde el minuto cero. Si no existiera Daredevil, todos los comentarios del Marflix (Marvel + Netflix) girarían en torno a ella.

4 . Daredevil

Como dijimos arriba, el Diablo de Hell’s Kitchen es TODO para la unión de Marvel y Netflix. Con una primera temporada tremenda, sigue hoy vigente ya que su tercera es una oda a la perfección. Y dejemos algo en claro: las peleas de la primera tirada de episodios fueron antecedentes para TODAS las series basadas en cómics. Ayudó al género más que ninguna otra.

5 . Stranger Things

Otra serie que supo leer la contemporaneidad. Stranger Things supo interpretar que el revival de todo lo relacionado a la década de 1980 era un gran negocio y nos entregó una primera temporada excelente desde lo comercial hasta lo guionado. Gracias Netflix.

6 . The Crown

La serie que catapultó a la plataforma como una que podía debatir con cualquier productora al entregar un trabajo fino en todos los sentidos posibles. ¿Quién no amó su vestuario, su fotografía, sus actuaciones, TODO? Nadie.

7 . The Haunting of Hill House

Uno de los estrenos más recientes. Hubo en tiempo en que muchos dejaron de ver contenido de suspenso / terror por lo poco serio que se volvió, por lo falto de belleza en su guión. Y entonces llegó The Haunting of Hill House, la salvación.

8 . Dark

El emblema de las series producidas por Netflix fuera de Estados Unidos. Dark y su por hoy su única temporada dejaron a los que la vieron (que no fueron muchos, ok, pero eso no le quita valor) con las bocas abiertas ante tantas vueltas de tuerca tan bien orquestadas.

9 . BoJack Horseman

La primera serie animada para adultos de la plataforma y que con su primera temporada daba a entender que no todo debía ser chabacano sin sentido. BoJack Horseman le puso un freno a la cuestión y supo manejar los tiempos como ninguna.

10 . 13 Reasons Why

13RW fue tal vez la producción que más se metió con las realidades que no podemos ver. Desde el bullying, pasando por el maltrato de género, las drogas y la juventud perdida, la serie fue un emblema para muchas personas. Su primera temporada supo manejar las tensiones, tanto dentro como fuera de la historia. Increíble.

11 . Club de Cuervos